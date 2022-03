Starbucks Van'a geliyor

Dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden hazırladığı içecekleriyle misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatan Starbucks, The Conforium Hotel Van'da hizmete sunuluyor. Starbucks lezzetlerinin yakın zamanda Vanlılarla buluşacağını ifade eden The Conforium Hotel Van Genel Müdürü Emre Ekinci, “Van'da birçok ilki başaran The Conforium Hotel, Starbucks'ı da Van'a getirerek, bir ilki daha yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgede ve Van'da çok fazla beklenen bir şey olduğunu gördük ve The Conforium Hotel olarak bunu memleketimize getirmek istedik. Herkesin güzel ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam olacağından son derece eminiz. Bu duygularla yakın zamanda Vanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız Starbucks lezzetlerinin ilimize, ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.