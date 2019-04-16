Stepne lastiğin içerisine 22 kilo eroin, Şila'ya takıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde narkotik köpeği Şila'nın da katıldı operasyonda bir kamyonun stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş 22 kilo 825 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin stepne lastiğinin içerisine zulalanmış 44 paket halinde 22 kilo 825 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak M.Ç. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp adli makamlara sevk edilen M.Ç. tutuklandı.