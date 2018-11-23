Stepne lastiğinde 94 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Van merkez Edremit ilçesinde bir kamyonete yapılan aramada doğal boşlukları ile stepne lastiğinin içerisine zulalanmış 94 kilogram kaçak nargile tütünü

ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonete arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; kamyonetin doğal boşluklarına ve stepne lastiğinin içerisine zulalanmış toplam 94 kilogram kaçak nargile tütünü elegeçirildi. Olayla ilgili Y.Z. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek“ suçundan işlem yapıldı.