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Streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van’da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 Aralık 2019 günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İzmir'e gitmek üzere havalimanına gelen S.Ü. isimli yolcunun giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında göğüs bölgesine streç filmle sarılı vaziyette toplam 590 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.Ü. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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