İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek’i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi, evin önünden geçen derede adım adım minik Melek'i bulmak için çalışıyor. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bir sonuca ulaşılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.