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Su depoları 7/24 SCADA sistemiyle kontrol altında

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, içme suyu terfi merkezlerinde incelemelerde bulundu.


Van kent merkezinde 4 farklı noktada faaliyette bulunan içme suyu terfi merkezleri SCADA sistemi ile anlık olarak uzaktan takip ediliyor. Su depolarında suyun anlık hareketliliğini sensörlerle ölçen bu sistem ile arızalara da anında müdahale yapılıyor. Bu sistemin kurulduğu su depolarını ziyaret eden VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, incelemelerde bulunarak yetkili kişilerden bilgi aldı. VASKİ olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip edip vatandaşın mağdur olamaması adına 7/24 görev başında olduklarını belirten VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, “SCADA sistemi ile depolarımız anlık izleniyor. Yaşanan olumsuzluklarda merkezi sistemden takip edilerek müdahale ediliyor. Vatandaşlarımız mağdur edilmeden olumsuzlukların önüne geçiyoruz. VASKİ her türlü teknolojik gelişmeyi kullanarak en iyi hizmeti vermenin gayreti içindedir" dedi.


Yapılan ziyarete VASKİ Genel Müdür yardımcıları Abdulvahap Gezgen ile Emre Eşme de katıldı.

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