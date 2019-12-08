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Su dolu kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Van’ın Gürpınar ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde su dolu kuyıya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gürpınar ilçesinde meydana geldi. Su dolu kuyuya bir ineğin düştüğü ihabarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çevre sakinlerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalıma sonucu ineği düştüğü su dolu kuyudan çıkarıp sahibine teslim ettiler.

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