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Su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Özalp ilçesinde boş su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde boş su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Özalp ilçesine bağlı Gözdeğmez Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından boş su kuyusuna bir tilkinin düştüğü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kuyudan kurtarılan tilki, yeniden doğaya bırakıldı.

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