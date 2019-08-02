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Su matarası ve terlik topuğundan uyuşturucu madde ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda su matarası ve terlik topuğuna gizlenmiş 520 gram metamfetamin ele geçirildi.


Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi İran İslam Cumhuriyeti sınır hattında konuşlu bulunan Sultançayır Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince, İran İslam Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yasa dışı giriş yapan Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalandı. Hudut birliği ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu şahısların üzerinde yapılan ilk aramada, şahsa ait su matarasına saklanmış vaziyette 270 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan detaylı aramada çantasının içerisinde bulunan terliğin topuk kısmına gizlenmiş vaziyette 250 gram metamfetamin daha ele geçirildi. Toplam 520 gram metamfetamine el konulurken, 2 Afgan şüpheli gözaltına alındı.

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