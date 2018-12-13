Su ürünleri yetiştiricilerine 5 ayrı destekleme

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş tarafından yapılan açıklamada, Van genelinde su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip 38 adet tesis olduğunu, bu tesislerin de 30 adedinin karada kurulu beton ve toprak havuzlarda, 8 adedinin ise barajlarda kurulu ağ kafeslerde faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu tesislerde yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton balık üretimi yapıldığını ifade eden Görentaş, Bakanlık tarafından su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere “Porsiyonluk Balık, Kilogram Üstü Balık, Balık Tanıma Kartı, İyi Tarım Uygulamaları ve Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Destekleri” olmak üzere toplam 5 alanda destekleme yapılacağını kaydetti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise, kentte bulunan 38 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisinin destekleme kapsamında her ay rutin olarak denetlendiğini söyledi. Ayrıca şube personelleri ile birlikte tesislerde balık sağımı yapıldığını ifade eden Demir; yumurta muhafaza, yavru balık büyütme ve destekleme konularında üreticilerin bilgilendirildiğini kaydetti.