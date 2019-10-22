Süerler Grup'tan Van'a iki otel

Van'da faaliyet gösteren Süerler Grup, Gevaş ve Saray ilçesinde yaptığı iki oteli törenle hizmete açtı.

Daha önce Özalp ilçesinde otel yaparak hem kentin turizmine hem de istihdamına katkı sağlayan Süerler Grup, Gevaş'ta ‘Ahtamara' ile Saray'da ‘Grand Saray' otellerini açtı. Otellerin açılışlarında bir açıklamada bulunan Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, Van ve ilçe turizmini canlandırmak ve bunun yanında istihdama katkı sağlamak amacıyla bu tür yatırımlara yöneldiklerini ifade ederek, Van'a iki tane geniş kapasiteli, rahat ve konforlu otel kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Daha önce üç ilçede de olmayan bir hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getiren Süer, “Bu otellerimizde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, tur gezilerine çıkan ekiplerin de konaklanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında ilçede kalan memurların da konaklama sorununu biraz olsun çözmeyi düşünüyoruz” dedi.

Saray'da otel açmalarının en büyük nedeninin ilçedeki konaklama probleminin çözülmesi, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan İranlı turistlerin konaklama konusunda sıkıntı yaşamamaları olduğunu vurgulayan Süer, “Saray ilçesine böyle bir yatırımın gelmesi, Kapıköy Gümrük Kapısının 24 saat açık kalmasına vesile olur. Bu da ilçemize, ilimize ve bölgemize ciddi katkı sağlayacaktır. Keza Gevaş ilçemiz de uzun yıllardır konaklama konusunda ciddi sıkıntılar çekiyordu. Çünkü Gevaş; gerek kış turizmi gerekse yaz turizminin merkezi konumunda olup, yayla ve denizle bütünleşmiş, büyük bir tarihe ev sahipliği yapan bir ilçemizdir. Akdamar Adası'nı bünyesinde barındıran ilçemiz, turistlerin en çok uğrak yerlerinden biridir. İnanıyorum ki bu yatırım, Gevaş ilçemizin turizmine çok büyük katkı sağlayacaktır. Ben bu anlamda her iki otelimizin Saray ve Gevaş ilçemiz başta olmak üzere ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yatırımcılara seslenen Van Ticaret Borsası (VATBO) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ise, “Kapıköy Gümrük Kapısı'na yakın olan Saray ilçemize değer katacak Grand Saray ve Gevaş'ta Ahtamara otellerinin tanıtım kokteylini gerçekleştirdik. Memleketimizin en ücra köşesinde iki otel yaparak yerel ekonomiye değer katan, gençlere aş, iş desteği sağlayan Süerler Grup'un yatırımı Van'a ve bölgeye hayırlı olsun. Van'da olan güvenlik ve huzur ortamı, birçok ilde yok. Bu anlamda Van'a yatırım yapmak isteyen bütün yatırımcıların arkasındayız. Ben Vanlı olup dışarıda yatırımı olan tüm yatırımcıları Van'a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.