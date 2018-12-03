Sünnetçioğlu: “Acil durumlarda saniyeler çok önemli”

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, acil durumlarda saniyelerin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını artırabilmek amacıyla 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan “112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı. Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 112 Acil Afetler ve Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde tüm ilçe ve il merkezinde vatandaşlara hizmet verildiğini söyledi. Acil sağlık hizmetlerinin amacının vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz olarak en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade eden Sünnetçioğlu, kentte 37 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 56 ambulans ile profesyonel ekiple hizmet verdiklerini kaydetti. Sünnetçioğlu, “Acil sağlık hizmetleri ekiplerimiz, tüm bu hizmetleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalışırken, 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi ve benzeri nedenlerle maalesef ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır” dedi.

“Acil durumlarda saniyeler çok önemli”

Acil durumlarda saniyelerin çok önemli olduğunu dile getiren Sünnetçioğlu, “Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır. 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla ‘Yaşama Yol Ver' diyoruz” diye konuştu.