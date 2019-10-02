Sünnetçioğlu'ndan aile sağlık merkezlerine ziyaret

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aile sağlık merkezlerini ziyaret etti.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Taman ile aile sağlığı merkezlerini (ASM) gezerek sorumlu hekim ve çalışanlardan sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı. Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbette bulunarak istek ve sorunlarını dinleyen Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, hastaların hastanelere gitmeden önce aile hekimlerine uğramalarını istedi. Sünnetçioğlu, "Aile sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Daha etkin ve yaygın olarak kullanılmasına yönelik teşvik edilmesi kapsamında aile hekimlerimizi tanıyalım. Vatandaşlarımıza aile sağlığı merkezimizde (ASM) kadın üreme sağlığı hizmetleri, anne-çocuk sağlığı ve aile sağlığı planlama hizmetleri, çocuk izlemleri, bebek izlemleri, ergen izlemleri, 15-49 yaş kadın izlemleri gibi tüm koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor” dedi.

Aile hekimliği uygulamasında temel hizmet biriminin aile hekimliği birimleri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Kaliteli ve etkin hizmet sunumu açısından bölgede ortalama 3 bin kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimliği birimleri hizmet vermektedir. Nüfus değişiklikleri çerçevesinde yeni birim planlamaları yapılmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişiye yönelik hizmetlerin aile hekimi ve aile sağlığı elemanları tarafından, topluma yönelik hizmetlerin ise toplum sağlığı merkezleri ve bağlı hizmet birimleri tarafından ekip anlayışı içerisinde sunuluyor. Koruyucu ve sağlığın teşvikine ilişkin hizmetleri sunan veya uzman personelin bulunduğu destek birimler vasıtasıyla sunulması için yönlendiren aile hekimleri görev yapmaktadır" diye konuştu.