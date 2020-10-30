Sünnetçioğlu'ndan mevsimsel grip ile korona virüs uyarısı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, havaların soğumasıyla mevsimsel grip ile korona virüsüne karşı uyarıda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, grip ve korona virüse aynı anda yakalanmanın çok tehlikeli olabileceğini ve aynı anda hem korona virüse hem gribe yakalanılması halindeyse durumun biraz daha güç olabileceğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Hastalığın ölüme neden olması, 65 yaş üstü kişilerde katlanarak artıyor. Bu sebepten dolayı gelecek haftalarda ve aylarda yaşlıların, özellikle de aynı anda başka hastalıklarla da mücadele edenlerin öncelikli olarak korunması gerekiyor. Bu risk grubundaki kişiler, insanların bir araya geldiği toplu etkinliklere, dernek toplantılarına ve benzerlerine katılmamalı. İlerleyen yaşla beraber tüm çevresel streslere ve enfeksiyon hastalıklarına duyarlılık, adaptasyon azaldığı için bu yaş grubunda grip ve diğer enfeksiyonlar çok ağır seyredebiliyor. Gribe bağlı zatüre gibi komplikasyonlara ve bu yaş grubunda daha sık rastlanıyor. Yine yaşlılarda birçok kronik hastalık mevcut olabileceğinden grip ve diğer enfeksiyonların seyri ve tedavisi daha zor olur, evimizde yaşlılarımız varsa dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın, ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' konusunda okullarda alınması gereken önlemleri yayınlamıştı. Buna yönelik sağlık müdürlüğü olarak sağlık personellerimizin verdiği eğitimler devam etmektedir. Bulaşma riskini en aza indirmek için önlemlere uyulmasını istiyoruz. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte oluşacak grip, soğuk algınlığına dikkat etmek gerekir. Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha sık yakalanıyor ve grip, çocuklar arasında zincirleme bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Gribal enfeksiyonlar sırasında yüksek ateşin kontrol altına alınması önem taşırken, çocukları gripten koruyabilecek önlemlere de dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Salgınlardan korunmanın ilk adımının hijyen, maske ve sosyal mesafe olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Hijyen, sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlamakta olduğu gibi hijyene dikkat etmek ve hijyen kurallarına uymak, birçok hastalığı önlüyor. Kişisel hijyenin yanında çalışma ortamları ve ev hijyeni de grip gibi hastalıklardan korunmayı sağlıyor. Maske, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor ancak tek başına maske kullanımı korona virüsüne karşı koruma sağlamıyor. Bunun fiziksel mesafe ve el hijyeni ile birlikte uygulanması önem taşıyor. Sadece kendiniz değil evdeki çocuğunuz, eşiniz, anne babanızı korumak için. Önce kendimiz için maske ve sosyal mesafe çok önemlidir” diye konuştu.