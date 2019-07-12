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Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi

Güvenlik gerekçesiyle ara verilen Tahran-Ankara yolcu tren seferleri, 4 yılın ardından tekrar başladı.


Tahran-Ankara yolcu tren seferleri PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılamıyordu. PKK terör örgütüne yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla tren seferleri yeniden başladı.


İran'ın başkenti Tahran'dan önceki akşam hareket eden 5 vagonlu ve 200 kişi kapasiteli yolcu treni deneme seferini başarıyla gerçekleştirerek Van Garı'na geldi.


4 yıl aradan sonra ilk deneme seferini gerçekleştiren yolcu treni, gelecek haftadan itibaren Tahran- Ankara arasında seferlerini sürdürecek. Düzenlenecek olan tren seferleriyle, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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