Tahran-Van tren seferlerinin başlama sevinci

Dün İran'ın Tahran kentinden yerel saatle 09.30'da yola çıkan yolcu treni, bu sabah saat 06.30 sıralarında Van Garı'na ulaştı. Van'a gelen 5 vagonlu 180 yolcu kapasiteli trenle İran'dan 79 yolcu geldi. Tahran-Van yolcu tren seferlerinin başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, İranlıların Van'a olan ilgisini her zaman sıcak tutmak gerektiğini belirtti. Uzun yıllardır kentin kaderini değiştirecek çalışmalar için çabaladıklarını ifade eden Başkan Takva, “İran'da bulunan muhataplarımızla sayısız görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı'nın modernizasyonundan sonra bu tür gelişmelerin ortaya çıkmasını bekliyorduk. İranlıların Van'a olan ilgisini her zaman sıcak tutmalıyız. Mart ayında Nevruz tatili ve alışveriş için gelmelerin, yaz döneminde de tatil için gelmelerini cazip hale getirmeliyiz. Çünkü Van, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir" dedi.

“Kalıcı olması için gerekli ilgiyi göstermeliyiz”

Tren seferlerine gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batıda bulunan tüm tatil olanakları artık Van'da da mevcuttur. Ayrıca halkımız da bir turizm kentinde yaşamanın bilincine ulaşmalı. Gelen İranlı turistlere kolaylıklar sağlamalıdır. Esnafımızın da duyarlı olması, İranlılara kolaylıklar sağlaması bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin en modern kapısına sahibiz. Bu durum gelen İranlı turistler açısından da büyük kolaylık. Artık daha rahat işlem yapıp, kısa sürede geçişlerini yapmaktadırlar. Tahran-Van demiryolu, iki ülke arasında ulaşım içinde büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu seferlerin kalıcı olması için gerekli ilgiyi göstermeliyiz.”

Tahran-Van tren seferlerinin başlamasıyla birlikte İranlı turistlerin kentteki etkisinin daha da artacağını dile getiren Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise, İranlı misafirlerin kentte ekonomik katkısının çok olduğunu söyledi. Genel Müdür Aksoy, ilerleyen günlerde tren seferlerinin artarak devam etmesini temenni etti.