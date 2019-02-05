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‘Tahsin Paşa' karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu Gürpınar'a geliyor

Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa karakteriyle adından söz ettiren, aynı zamanda yazar ve hukukçu olan Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleyişi ve imza günü için Van’ın Gürpınar ilçesine geliyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa karakteriyle adından söz ettiren, aynı zamanda yazar ve hukukçu olan Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleyişi ve imza günü için Van'ın Gürpınar ilçesine geliyor.


Gürpınar Belediyesi, ekim ayından bu yana her ay bir yazarın katıldığı kültür-sanat etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Tahsin Paşa karakteri ile adından söz ettiren, aynı zaman da yazar ve hukukçu olan Bahadır Yenişehirlioğlu, sanatseverlere yönelik düzenlenen söyleyişi ve imza günü programında Gürpınarlılarla buluşacak. Usta edebiyatçı Yenişehirlioğlu, geleceğin Gürpınar'ını ve geleceği inşa edecek gençlerle, derdi ve davasıyla hep genç kalanlarla, ölümünün 101. yıldönümünde Abdülhamit Han'dan günümüze sanatçı gözüyle ‘dünümüz, bugünümüz ve yarınımız' üzerine bir konferans düzenleyecek. Konferansın 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 14.30'da Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenecek bildirildi.

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