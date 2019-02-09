'Tahsin Paşa' rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu

Gürpınar Belediyesi, her ay düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de sergilediği 'Tahsin Paşa' rolüyle insanların kalbinde taht kuran Bahadır Yenişehiroğlu'nu Gürpınarlılarla buluşturdu. Oyunculuğu dışında yazdığı kitaplarla da tanınan Yenişehirlioğlu, söyleşide Osmanlı Devleti üzerine oynanan oyunlar, Abdulhamid Han, Hazreti Muhammed ve İslam dini üzerine konuştu. Yenişehirlioğlu'nun anlattıklarını dikkatle dinleyen vatandaşlar, kimi zaman duygulu anlar yaşadı. Söyleşide gençlere tavsiyelerde de bulunan Yenişehirlioğlu, küresel güçlerin maşası olmamak için okumak gerektiğini belirtti.

Soruların cevaplanması ile sona eren söyleşinin ardından Yenişehirlioğlu, hayranlarının kitaplarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Öte yandan şehir dışında olmasından dolayı programa katılamayan Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı ise, sosyal medyada yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı programa yetişemediğini belirterek programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.