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Takla atan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atarak kanala uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atarak kanala uçması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kuskunkıran Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABA 819 plakalı Renault Fluence marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine takla atarak kanala düştü. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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