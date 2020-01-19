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Takla atan otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

Van’ın Çatak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, burnu kanamadan kurtuldu.

Van'ın Çatak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, burnu kanamadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak-Van karayolu üzerinde bulunan Kanispi Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JP 960 plakalı otomobil, yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na Bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevke dildi. Ekiplerin yardımıyla otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafiğin güvenliği sağlandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, sürücü yara almadan kurtuldu. Kayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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