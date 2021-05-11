Tam kapanmada aç kalan hayvanlar polise emanet

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan tam kısıtlama sokak hayvanlarını da etkiledi. Vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kalması sonucu sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması amacıyla geçtiğimiz yıl 81 il emniyet müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri kurulmuştu. Bölgede güven ortamının tesis edilmesinde etkin rol oynayan ve geceli gündüzlü çalışan kahraman polisler, hayvan haklanın korunması için de yoğun çaba sarf ediyor.

Polis ekipleri hayvanlarla yakından ilgilendi

Bu kapsamda tam kısıtlamada aç kalan hayvanlar için, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulama üzerinden gelen ihbarla harekete geçen ekipler, hayvanların yaşadığı bölgeye gitti. Polis ekipleri gittikleri bölgede karşılaştıkları hayvanlarla yakından ilgilendi. Araçta bulundurdukları mamalarla hayvanları besleyen ekiplerin, aynı zamanda hayvanları sevmesi güzel görüntüler oluşturdu.