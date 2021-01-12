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Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

Van’ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.

Van'ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Yorganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Ak (69) isimli yaşlı kadın, gelini tarafından yakılan tandırı kontrol etmek istediği esnada dengesini kaybederek içine düştü. Çevredekilerin de yardımıyla tandırdan çıkarılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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