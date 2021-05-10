İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 6 çocuk annesi hayatını kaybederken, kendisine mezar olan tandır evi ise eşi tarafından yıktırıldı.


Edinen bilgilere göre olay, ilçenin Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Tandır evinde ekmek pişiren Ö.T. (34) isimli 6 çocuk annesi, düştüğü tandırda hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cansız bedeni çıkarılan kadın, mahallede gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kadının eşi ise yaşanan olaydan sonra tandır evini yıktırdı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.