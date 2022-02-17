“Tandırda Van Balığı” tescillendi

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) girişimleri sonucu ‘Tandırda Van Balığı'nın coğrafi işaret tescili alındı.

Van Gölü'nün yüksek derecede sodalı sularında yaşayabilen ve endemik bir balık türü olan Van balığı (İnci Kefali), yüzyıllardır hem önemli bir besin hem de Van Gölü Havzası'nda yaşayanların geçim kaynağı. Sadece Van Gölü'nde yaşayan, 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihlerinde üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden Van balığı, bu özelliğiyle de farklı ve ön plana çıkan bir tür. Bu denli önemli ve sofraların vazgeçilmez besin kaynağı olan Van balığının coğrafi işaret tescili, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından yapıldı.

“Tandırda Van Balığı” adıyla coğrafi işaret alan Van balığının tescil haberini Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Takva, şu ifadeleri kullandı:

“Van TSO son sekiz yılda onlarca kültürel değeri kayıt altına alarak fark oluşturmaya devam ediyor. Şimdi sırada ‘Tandırda Van Balığı' var. Hayırlı olsun.”

Van TSO tarafından şu ana kadar; murtuğa, Van kavutu, Van keledoşu, Van otlu peyniri, savatlı gümüş işletmeciliği, Van pastası ve sengeser yemeği tescillendi ve coğrafi işareti alındı.