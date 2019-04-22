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Tarihi köprüden düşen hayvan kurtarıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde tarihi Şeytan Köprüsü’nden düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde tarihi Şeytan Köprüsü'nden düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesinde sürüden ayrılan büyükbaş hayvan, tarihi Şeytan Köprüsünden aşağıda bulunan kayalıklara düştü. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köylülerin de yardımıyla bir düzenek kurdu. Halatla aşağı inen itfaiye eri, ineğin ayak ve bel kısımlarını halatla bağladı. İtfaiye aracıyla bulunduğu yerden çekilen hayvan, 2 saat süren bir çalışmayla kurtarıldı. Kurtarılan ineğin ayaklarının kırıldığı belirtildi.

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