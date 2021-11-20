Tarihi Tekel binasının restorasyonu son aşamada

Van'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında “Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması” projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Yarım asırdır atıl durumda olan tarihi Tekel binası, restorasyon çalışmalarının ardından içinde Van'a özgü yöresel ürünlerin bulundurulacağı kültür evine dönüştürülüyor. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan ve yıllardır sahipsiz bir halde kalan Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

“Ana binayı kültür evi olarak kullanacağız”

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Ana binada restorasyonun hemen hemen bittiğini ifade eden Vali Bilmez, “Ana binayı kültür evi olarak kullanacağız. Arkasındaki sahada da bir bedesten çarşısı yapılacaktır. Bedesten çarşının projesi de yapıldı. Proje ilgili kurullardan geçirildi. Onun da önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Ancak Tekel binasının kendisinde son aşamaya geldik” diye konuştu.