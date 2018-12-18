Tarihi Van evleri, ‘Olgunlaşma Enstitüsü'ne ev sahipliği yapacak

Van Valiliğinde düzenlenen programda bir araya gelen Vali Vekili Sinan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, söz konusu işbirliği protokolünü imzaladı. Vali Vekili Aslan, programda yaptığı konuşmada, projenin Van için önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Tuşba Belediyesinin Kalecik bölgesinde yaptırdığı 4 tarihi Van Evi'nden üçünü proje için tahsis ettiğini belirten Vali Vekili Aslan, “Bu güzel çalışma kültürümüze, yöremize ve bölgemize çok güzel hizmetler edecek. Katkılarından dolayı Tuşba Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, tarihi Van evlerinde “Olgunlaşma Enstitüsü” açmanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Özgökçe de, “Tarihimizi, kültürümüzü, unutulmaya yüz tutan mesleklerimizi yaşatabilmek anlamında Kalecik bölgesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünden devraldığımız yeri, yine halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tarihî Van evlerinde bu enstitünün açılması bizi memnun etti. İnsanların bu evleri daha aktif kullanabilmesi için projeye sonuna kadar destek sunacağız. Burada tüm kültürel değerlerin yaşatılması adına çaba gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol; geleneksel sanatları, giyim kültürünü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren bir enstitü kurulmasını kapsıyor.