Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş, meyve üreticilerini uyardı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, il müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan sürveyler (kontrol), Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarınızda alınan veriler ve 2018 yılı epidemi durumu göz önüne alındığında ceviz üretim alanlarında ‘ceviz antraknozu' (Ophiognomonia leptostyla) ve elma üretim alanlarında ‘iki kabarcıklı koşnil' (Palaeolecanium bituberculatum) zararının yoğun olabileceği, bu zararın bertaraf edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının teknik talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerektiğini belirtti

Ceviz antroknozuna (Ophiognomonia leptostyla) karşı kültürel mücadele olarak Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülen yaprakların sonbahar bahçe temizliği yapılmamışsa bu yaprakların hemen toplanması ve yakılması enfeksiyonun yayılmaması için önemli olduğunu belirten Görentaş, “İlimizde bu dönemin yağışlı geçmesi enfeksiyon şartlarını oluşturduğundan ilaçlı mücadelenin yapılması gerektiği ve teknik olarak 1'nci ilaçlama döneminin fenolojik olarak tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde 2'inci ilaçlamanın yaprakların normal büyüklüklerinin yarısı kadarki dönemde 3'ncü ilaçlama ise meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılması gerekiyor. Üreticilerimizin ceviz antraknozuna karşı enfeksiyon şartlarının devam edip etmediği ile hangi bitki koruma ürününü (ilaç) kullanacaklarıyla ilgili teknik bilgi almak üzere kendilerini en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyoruz. Yine elma üretim alanlarında iki kabarcıklı koşnile (Palaeolecanium bituberculatum) karşı kültürel mücadele olarak ağaçların uygun şekilde budanması ve kesilen bulaşık dallar, larvalar yumurtadan çıkmadan önce bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Söz konusu zararlıya karşı ilaçlama zamanının çok önemli olduğu ve bu zamanında ilimizde fenolojik olarak meyve çiçeklerinin tamamen döküldükten hemen sonraya tekabül ettiğini ilaçlamaya bu dönemde başlanması gerekiyor” dedi.