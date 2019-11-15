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Tarım ve Orman Müdürü Tepe göreve başladı

Van’ın Başkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe göreve başladı.

Van'ın Başkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe göreve başladı.


Van'ın Başkale ilçesinde 2016 yılından beri İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Ali Kayadan'ın yerine Veteriner Hekim Yunus Emre Tepe atandı. Göreve başlayan Tepe, "Hepimiz görevimizi adaletli ve hakkaniyet çerçevesinde yaptığımız sürece, hizmet ettiğimiz bölgenin biraz daha kalkınması, gelişmesi demektir. Bu anlamda her türlü fedakarlığı göstermemiz gerekiyor. İlçedeki insanlarımıza daha iyiyi hizmet etmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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