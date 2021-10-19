Taşımalı eğitim servis şoförlerine eğitim

Van'ın Başkale ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

İlçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapacak şoförlere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde Başkale Anadolu Lisesi konferans salonunda seminer verildi. Seminerde taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmenliği, okul servis araçları hizmet yönetmenliği, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kuralları ile ilgili konular aktarıldı.

Trafik ekipleri; sürücülere, öğrencileri problemsiz okula götürüp tekrar evlerine teslim etmeleri konusunda belirlenen kurallara uyulmasını istedi.