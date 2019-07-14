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Tatil yapmak yerine gönüllü sağlık hizmeti verdiler

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Gönüllüler Platformu işbirliğinde 50 kişiden oluşan gönüllü ekip, Nijer’in Tessaoua ve Aguié bölgelerinde 15 gün süre ile sağlık hizmeti verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Gönüllüler Platformu işbirliğinde 50 kişiden oluşan gönüllü ekip, Nijer'in Tessaoua ve Aguié bölgelerinde 15 gün süre ile sağlık hizmeti verdi.


Nijer'de ihtiyaç duyulan sağlık operasyonlarını gerçekleştirmek, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2006 yılından bu yana TİKA tarafından sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TİKA işbirliğinde bu sene Nijer'de 25'incisi gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü doktor ve hemşirelerin yanı sıra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Doktoru Uzmanı Ali Meşen, Gönüllüler Platformu temsilcileri ve TİKA Uzman Yardımcısı Onur Yaşar katıldı.


Organizasyon kapsamında göz, KBB, aile hekimliği, diş tedavisi, üroloji ve çocuk hastalıkları konusunda yerel personeller ile işbirliği içerisinde 2 hastanede aynı anda yapılan çalışmalarda çok sayıda ameliyat gerçekleştirilerek poliklinik hizmeti verilirken aynı zamanda TİKA tarafından temin edilen ilaçlar da hastalara ücretsiz olarak dağıtıldı.

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