Tatlı su kaynakları kuraklıktan etkileniyor

Van Gölü'nün tuzlu sodalı sularında üreme imkanı bulamadığı için akarsulara giden inci kefalleri, dönüş yolunda küresel ısınma ve yanlış sulamadan dolayı kurumaya yüz tutan derelerde büyük tehlike bekliyor.

Endemik bir tür olan ve sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali yumurtlamak için 3 ay sürecek göç yolculuğu devam ediyor. 3 ay boyunca tuzlu ve sodalı olan Van Gölünü besleyen akarsu ve derelerdeki tatlı sularda yaşayacak olan balıkları bu yıl büyük bir tehlike bekliyor. Aşırı buharlaşma ve artan kuraklıkla beraber, balıkların hayat bulduğu ve çoğaldığı birçok dere tamamen kurudu, birçoğunda da önemli bir su kaybı yaşıyor. Bu sorunun, balıkların üremesini tehlikeye atacağı belirtiliyor.

"Burası küçücük bir dere ama milyarlarca balığı aynı anda görüyoruz"

Konu ile ilgili bilgi veren Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İnci kefali yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda sürdürmesine karşı yaz mevsimi geldiğinde üremek için göle dökülen tatlı sulara doğru göç başlıyor. Su anda bulunduğumuz alan Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çolpan suyu. Burada göldeki balıkların canlı canlı akarsuya girişine şahitlik ediyoruz. Küçücük bir akarsu, fakat şurada binlerce, on binlerce inci kefali toplanmış akarsuya doğru geçmeye çalışıyorlar. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından tatlı sulara giriş yapıyorlar. Burası küçücük bir dere ama milyarlarca balığı aynı anda görüyoruz. Eğer bu güzelliklerin devam etmesini istiyorsak balıklara sahip çıkmamız, gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bu sene akarsu debileri düşük olduğu için şuanda hemen arkamızdaki kıyı şeridinde milyarlarca balık toplanmış, tatlı suya girmekte zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla inci kefalinin hiç olmadığı kadar belki de bizim yardımımıza ihtiyacı var” dedi.