Tatvan Liman Başkanlığından amatör denizcilere belge

Van'ın Erciş ilçesinde açıklamalarda bulunan Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar ülke genelinde 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak ve denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak için teorik ve uygulamalı eğitim sonrası yapılacak sınavın ardından dereceye girenlere amatör denizci belgesi vereceğini söyledi. Liman başkanlığı olarak isteyen vatandaşlara amatör denizci belgesi verilmesine yönelik hem eğitimin hem de akabinde yapılacak sınavın tamamen ücretsiz olacağını da belirten Aki, "İstihdama büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu projemizde vatandaşın cebinden yalnızca ilgili hesaba 32 TL harç ücreti çıkacaktır. Kursu bitirip belgelerini ellerine alana kadar ceplerinden başka bir ücret çıkmayacaktır" dedi.

Daha önce sağlık raporu gerekirken, mevzuatta yapılan değişiklikle artık vatandaşın araba ehliyeti varsa kendisinden sağlık raporu da istenmediğini kaydeden Aki, "Ehliyeti olmayan vatandaşlarımızın amatör denizci belgesi alabilmeleri için aile hekimlerinden sağlık raporu almaları gerekecektir. Projeye 2 Ekim 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan'ın takdimi ile start verildi. Bakanlık tarafından başlatılan bu projenin amacının etrafı denizlerle çevrili Türkiye'de insanların denizle daha fazla kucaklaşması amaçlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında; en az 1 milyon amatör denizci belgesi sahibi vatandaşımızın olmasını hedefliyoruz. Belgeyi almanın alt yaş sınırı 14-18 yaş arası veli muvafakatı ile olacaktır. Başkanlığımıza bireysel başvuracağınız gibi kurum, kuruluş olarak topluca da başvurabilirsiniz. Müracaat eden vatandaşlarımızdan bir adet dilekçe, 1 adet fotoğraf, sürücü belgesi varsa belgelerinin bir fotokopisi, yok ise sağlık raporu (aile hekimliğinden), bir de ehliyet harç dekontu olan 32.10 TL harcı ilgili hesaba yatırarak başkanlığımıza şahsen veya topluca başvurmaları gerekmektedir. Bu belgeyi alan vatandaşlar, 24 metreye kadar ticari olmamak kaydıyla özel tekne kullanabileceklerdir. Talep beklenenin üzerindedir. Teorik ve uygulamalı eğitimlerimiz ile sınav merkezlerimiz Bitlis Tatvan Liman Başkanlığının yanı sıra Van'da yapılmaktadır'' şeklinde konuştu.