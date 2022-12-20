Tedavi edilen yaban hayvanlarıyla ekolojik denge korunuyor

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası'nda çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek ekolojik dengenin korunmasını sağlamada büyük katkı sağlıyor.

Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2022 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bu yıl tedavi için getirilen hayvanların birçoğu tedavi edilerek doğaya geri salındı.

“Ekolojik dengenin bozulmaması için çalışma yapıyoruz”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarıyla ilgilendiğini belirtti. Ekolojik dengenin bozulmaması için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “2022 yılında merkezimize çevre illerden 400 civarında hayvan bize geldi. Mevsimine göre yuvadan düşme veya doğaya tutunamama gibi nedenlerden kaynaklı hayvanlar getirildi. Özellikle yavru hayvanlara burada kreş hizmeti verdik. Bu anlamda başarı şansımız da yüksek oldu. Kanatlı hayvanlarda doğuya tutunma oranı yüksekken, ancak kurt, tilki ve ayı gibi memeli hayvanları tekrar doğaya döndürmekte zorlanıyoruz. Bu yüzden ‘Haçuvan' adını verdiğimiz yavru ayı barınağa gönderildi. Böylece 2022 yılında 400 yaban hayvanın 120'sini doğayla buluşturduk” dedi.

Son iki yılda ise yaklaşık 860 civarında yaban hayvanın getirildiğini dile getiren Aslan, bunlardan 260 civarında hayvanın doğayla buluşturulduğunu kaydetti.