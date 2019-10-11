İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı

Van’da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.


Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı. Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan merkezde, özellikle avcıların hedefi haline gelen veya doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.