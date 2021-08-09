Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Van'da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu, Saka, Ebabil, Kaya Güvercini, Saz Delicesi, Kerkenez, Leylek, Gri Balıkçıl ve Martı tedavi altına Puhu, Saka, Ebabil, Kaya Güvercini, Saz Delicesi, Kerkenez, Leylek, Gri Balıkçıl ve Martı, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.