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Tedavileri tamamlanan kuşlar yeniden özgür

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşlar, doğaya salındı.


Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Şahin, Kaya güvercinleri, Bıldırcın, Çobanaldatan kuşu ve kafes avcıları tarafından avlanan Keklikler, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı teslim alınan kuşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gerekli sağlık kontrollerinin ardından halkalanarak tekrar yaşam alanlarına salındı.

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