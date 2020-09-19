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Tedavisi tamamlanan Kaya Kartalı özgürlüğüne kanat açtı

Van’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Kaya Kartal’ı tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve yetkililere teslim edilen Kaya Kartal'ı tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.


Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kaya Kartalı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir aylık tedavisinin ardından halkalanarak yaşam alanına salındı.

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