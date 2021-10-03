İhlas Haber Ajansı

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Tedavisi tamamlanan yavru kurt doğaya bırakıldı

Van’da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından bitkinin halde bulunan ve tedavisi tamamlanan yavru kurt doğaya bırakıldı.

Van'da geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından bitkinin halde bulunan ve tedavisi tamamlanan yavru kurt doğaya bırakıldı.


Van'da geçtiğimiz hafta duyarlı vatandaşlar tarafından bitkinin halde bulunan yavru kurt, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yavru kurt, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Yaklaşık bir hafta bakıma alınan yavru kurt, doğaya bırakıldı.

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