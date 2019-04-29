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TEGV çocukları Atayurt'u gezdi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Biriminde eğitim gören çocuklar, Muradiye ilçesindeki Atayurt’u gezdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Biriminde eğitim gören çocuklar, Muradiye ilçesindeki Atayurt'u gezdi.


TEGV Muradiye Öğrenim Birimi geleneksel Türk kültürüyle ilçeye bağlı Ünseli Mahallesi'nde “Atayurt Projesi” kapsamında Van Gölü kıyısında kurulan 8 otağı gezdi. Birimde eğitim gören ilk ve ortaokul olmak üzere toplamda 100 öğrenci ile 10 gönüllü, geleneksel Türk kültürünün yaşatıldığı Atayurt'u görme fırsatı yakaladı.


Gönüllü ve öğrencilerden oluşan grup, Atayurt'ta ok atma, ata binme, otağları gezme ve bol bol fotoğraf çekme gibi etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

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