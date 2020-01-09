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TEGV öğrencileri ‘Vitamin' depoladı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri için ‘Vitamin Amca’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri için ‘Vitamin Amca' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.


Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Balaklı İlkokulu öğrencilerinin “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında düzenlemiş olduğu ‘Vitamin Amca' isimli tiyatro oyunu bu kez TEGV'deki çocukları için sahnelendi. Balaklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak için tiyatro oyunu sergiledi. Drama eğitmeni Sevgi Yanar yönetimindeki oyun, 4 ayrı gösterimle Muradiye genelinde yaklaşık 250 çocuğa ulaşarak büyük ses getirdi.


Okulda sahnelenen tiyatro oyununu Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın eşi Esma Savar, TEGV Muradiye Öğrenim Birim Sorumlusu Buket Müjde, gönüllüler, TEGV'deki çocukları ile aileleri izledi.

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