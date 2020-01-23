TEGV'de 25. yıl coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında TEGV'in kuruluşunun 25. yıl kutlamaları kapsamında birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

25 yıldır çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan, bu kapsamda milyonlarca çocuğa ulaşan ve bunu Türkiye genelindeki on binlerce gönüllüsüyle yürüten TEGV, 25. yılını coşkuyla kutladı. Vakfın, 22 yıldır Van'da çalışmalarını yürüten Feyyaz Tokar Eğitim Parkı, 25. yıl kutlamaları kapsamında çocuklar için düzenlediği resim çalışmaları, şiir, dans, müzik, oyun etkinlikleri ile bu özel ve güzel günü unutulmaz kıldı. Gönüllülerle bu özel gün için düzenlenen kahvaltı organizasyonu, yıllar içerisinde oluşan “TEGV'de bir aile olma” fikrinin en güzel fotoğrafı oldu.