TEGV'de erken yeni yıl coşkusu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkındaki çocuklar 2020'ye merhaba dedi.

TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkında yeni yıl erken kutlandı. Yeni yıl etkinlikleri kapsamında çocukların daha önce yaptığı yılbaşı kartlarının tüm okullara, kurum ve kuruluşlara gönderildiğini ifade eden TEGV Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, 150 çocuğun katıldığı etkinlikte gönüllerince eğlendiklerini ifade ederek, “Girişte gönüllülerin oluşturduğu palyaço grubu tarafından karşılanan çocukların birçoğu ilk defa palyaço görmenin heyecanını yaşadı. Gelen çocukların neşe dolu yüzleri, yüz boyama etkinliği ile boyanarak rengarenk gülen yüzler ortaya çıkarıldı. Sevdikleri karakterlerin yüzlerine işlenmesi ile mutlu olan çocuklara, Düşler Atölyesi'nde yine çocuklar tarafından yapılan rengarenk yeni yıl kukuletaları dağıtıldı. Yüzlerde kocaman tebessüme sebep olan bu sürpriz hediyeleri çok beğenen çocuklar, müzikler eşliğinde gönüllerince danslar edip eğlendiler. Gönüllülerin de çocuklarla birlikte paylaştığı yeni yıl coşkusu, temsili olarak 10'dan geriye sayıp 2020'ye merhaba diyerek devam etti. Ben bu anlamda yeni yılın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.