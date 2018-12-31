TEGV'de yeni yıl coşkusu

Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkında düzenlenen etkinliğe 150 çocuk katılarak, eğlenceli dakikalar yaşadı. Palyaço gösterileri, skeçler, danslar, balon şov ve ışık gösterisinin yapıldığı etkinlikte gönüllerince dans edip eğlenen çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Yeni yıla, yeni umutlar ve hayallerle giren çocuklar, kendileri için hazırlanan bu etkinlikle doyasıya eğlendiler.

Gönüllülerin hazırlamış olduğu yeni yıl ikramlarıyla etkinlik sona erdi.