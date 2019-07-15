Tekirdağlı öğrenciler Van kedisini sevdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van'da düzenlenen yaz kampına katılan öğrenciler, Van kedileriyle zaman geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Van'da düzenlenen etkinlikte Tekirdağ'dan gelen 60 erkek öğrenci, Van kedilerinin bulunduğu Van Kedi Villası'nı gezdi. Van kedileriyle zaman geçiren öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Çorlu İlçe Müftülüğünden Enes Yıldırım, Marmara Ereğlisi İlçe Müftülüğünden Ali Coşkun, Süleyman Paşa İlçe Müftülüğünden Mücahit Demirkaya ve Şarköy İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen'in rehberliğinde Van Kedi Villası'nı geçen öğrenciler, ilk defa Van kedisini yakında görme fırsatı buldular.

Tekirdağ Malkara'dan yaz kampına katılan öğrencilerden Mehmet Nuri Dalbay, ilk kez gördüğü Van kedisini çok sevdiğini ve etkinlikte çok güzel zaman geçirdiğini belirtti.