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Tekne faciasında boğulan 21 göçmen kimsesizler mezarlığına defnedildi

VAN (İHA) – Van’da batan tekneden çıkan 21 göçmenin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

VAN (İHA) – Van'da batan tekneden çıkan 21 göçmenin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.


Van Gölü'nün Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık bir aydır sürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 60 göçmenin cesedine ulaşılırken; çıkarılan cesetler Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ya ülkelerine gönderiliyor ya da Van'da defnediliyor. Şu ana kadar işlemleri tamamlanan 21 göçmenin cenazesi, Van'daki kimsesizler mezarlığında defnedilirken, yaklaşık 20 göçmenin cenazesi ise konsolosluk yetkililerin refakatinde ülkelerine gönderildi.

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