Teknolojiye inat mektupla sınırları aştılar

Van'ın Tuşba ilçesindeki Canik Çok Programlı Anadolu Lisesinin Almanca Öğretmeni Gökçe Bora Sağır, sosyal medyada tanıştığı Slovakyalı meslektaşıyla bir projeye imza attı. Öğretmenlerin başlattıkları Glückwunsch ‘İyi Dilekler' isimli projeyle ilk olarak Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri yabancı dilden mektup yazdı. Vanlı öğrenciler yaklaşık bir ay sonra Slovakya'da bulunan Skola European School öğrencilerince gönderilen mektupları teslim aldı. Yabancı yaşıtlarından aldıkları mektup ve kartpostalları alan Vanlı öğrenciler, büyük bir sevinç yaşadı.

“Mektuplaşmayı öğrencilerimize kazandırmayı amaçladık”

İHA muhabirine konuşan Almanca Öğretmeni Gökçe Bora Sağır, köy okulundaki öğrencilere ikinci bir yabancı dil olarak Almanca eğitimi verdiklerini belirtti. Öğrencilerin yabancı dillere yoğun bir ilgisinin olduğunu ifade eden öğretmen Sağır, “Sosyal medyada edindiğim Slovakya'da yaşayan bir meslektaşımla birlikte öğrenciler için ne yapabiliriz diye düşündük. Hem kültürel arası bir tanıtım sağlamayı hem de unutulmaya yüz tutmuş haberleşme aracı olan mektuplaşmayı öğrencilerimize kazandırmayı amaçladık. Bu etkinliğimiz mektupların gidip gelmesiyle yaklaşık bir ay sürdü” dedi.

“Çok güzel mektuplar aldık”

Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmenin zor olduğu bir süreçte mektuplaşmanın öğrenciler için motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Sağır, “Glückwunsch ‘İyi Dilekler' şeklinde isimlendirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz birbirine karşı besledikleri güzelliği ortaya çıkarmış oldu. Çok güzel mektuplar aldık” diye konuştu.

Son yıllarda okullarının birçok güzel etkinlikle ismini duyurduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Naim Ahmetoğlu da öğretmen ve öğrencilerinin başarılı çalışmalarıyla merkezdeki okullar gibi güzel etkinliklere imza attığını kaydetti.

İlk kez yabancı dilden mektup yazmanın ve yabancı yaşıtlarından mektup almanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren öğrenciler ise yazdıkları mektuplarda hobilerini ve hedeflerini yazdıklarını belirterek, gelen mektupların da aynı içerikte olduğunu söyledi. Öğrenciler, kendilerine yabancı yaşıtlarıyla mektuplaşma imkanı sağlayan okul müdürü ve öğretmenlerine teşekkür etti.