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Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van’ın Saray ilçesinde çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Saray ilçesinde çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


İlçenin Ferit Melen Mahallesi Eski Çarşı bölgesindeki telefon direğinde mahsur kalan kedi için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araç yardımıyla telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

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