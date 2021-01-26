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Telefonla görüşmek için evlerin çatılarına çıkıyorlar

Van’ın Özalp ilçesinde cep telefonlarının iyi çekmediği Aşağı Yorganlı Mahallesi’nin sakinleri, evlerinin çatısına ve yüksek tepelere çıkarak görüşme yapabiliyor.

Van'ın Özalp ilçesinde cep telefonlarının iyi çekmediği Aşağı Yorganlı Mahallesi'nin sakinleri, evlerinin çatısına ve yüksek tepelere çıkarak görüşme yapabiliyor.


Özalp ilçesine 50 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Aşağı Yorganlı Mahallesinin sakinleri, telefonlarının iyi çekmemesinden şikayetçi. Evlerde ve sokaklarda telefonla iletişim kurmakta zorlandıklarını dile getiren mahalleli, yüksek tepelere ve evlerin damlarına çıkarak görüşme yapabildiklerini söyledi. Aşağı Yorganlı Mahallesi'nin muhtarı Cafer Dayı, uzun süredir bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek, "Olası bir olumsuzlukta ya yüksek tepelere çıkıp görüşme yapıyoruz yada evlerin damlarında. Yetkililerden buna bir çözüm istiyoruz” dedi.


Mahalle sakinlerinden Mehmet Elçin ise, “Bizim telefonlarımız çekmiyor. Yüksek tepelere yada evlerin damlarına çıkarak görüşme yapıyoruz. Bu durumdan çok rahatsız” diye konuştu.

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