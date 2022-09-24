Tendürek Dağı'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullanıldığı sığınak ve barınaklarda yapılan aramada çok sayıda silah mermisi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 74 bin 200 adet 7.65 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait bin 400 adet 5.56 mm fişek ve 40 adet 14.5 mm mühimmat ele geçirildi” denildi.